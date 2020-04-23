Рада може розглянути призначення Саакашвілі наступного тижня

Верховна рада України може розглянути питання призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ наступного тижня. Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Корнієнка, голосування за призначення колишнього президента Грузії на посаду в українському уряді може відбутися у вівторок або середу. У порядку денному завтрашнього позачергового засідання питання призначення Саакашвілі немає.

"Я знаю, що зараз йдуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному немає, і у нас є в принципі сумніви, чи буде він доданий президентом. Тобто, можливо, голосування з цього кадрового питання буде десь наступного тижня - у вівторок, середу ", - заявив він.

Корнієнко також зазначив, що члени фракції "Слуга народу" по-різному налаштовані щодо можливого призначення Саакашвілі.

"Дійсно, настрою різні. Є такий настрій, він переважає, - послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, поставити питання і визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом займають все більшу роль в парламенті. Ось у нас уже кілька було призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму", - пояснив заступник голови фракції.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що колишнього очільника Одеської області Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єр-міністром з реформ.