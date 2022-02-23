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Рада розглядає введення надзвичайного стану в Україні: трансляція

Автор: Дмитро Левицький

Парламент у середу, 23 лютого, зібрався на позачергове засідання, щоб розглянути низку важливих безпекових та оборонних питань. На порядку денному, зокрема, введення надзвичайного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Рішення про введення надзвичайного стану ухвалили сьогодні вранці на засіданні Ради нацбезпеки і оборони України. Після цього відповідне питання направили на розгляд парламенту.

Де вводять НС: на всій території України, за виключенням Донецької та Луганської областей.

На який термін: режим НС вводиться на 30 днів з можливістю продовження на такий самий період.

Які обмеження: очікується, що буде ухвалено посилення охорони громадського порядку, обмеження руху транспорту, огляд транспорту, перевірка документів.

Більше про введення режиму НС в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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