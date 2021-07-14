Рада розширила доступ адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій Зеленського

"За" проголосували 338 нардепів.

Згідно з законом, засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником, який представляє особу під час розгляду адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом, фахівцем (у галузі права, який представляє особу в Європейському суді з прав людини, а також, якщо засуджений є неповнолітнім).

Вище зазначені особи мають право на побачення з одним засудженим. Побачення з двома та більше засудженими одночасно не допускається.

Засуджений має право на таке побачення не більш як з двома особами одночасно. Це ж право мають і засуджені, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, поміщені в дисциплінарний ізолятор, карцер або приміщення камерного типу.

Передбачено, що такі побачення з захисниками будуть без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 8 години до 20 години за власною ініціативою засудженого та/або ініціативою захисника.

Якщо побачення заплановане у вихідні, святкові, неробочі дні, то вказані візитери мають не пізніш як за 24 години до візиту письмово повідомити про це адміністрацію установи виконання покарань, адміністрацію закладу охорони здоров’я, у якому на лікуванні перебуває засуджений.

Під час побачення із захисником присутність персоналу установи виконання покарань забезпечують виключно за письмовою заявою засудженого або захисника.

У законі прописано, що засуджений має право на побачення не більш як з двома близькими родичами одночасно. Кількість таких побачень є необмеженою, за умови проведення не більш як одного побачення на день з тими самими особами.

Документ передбачає, що під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засуджені не мають права на придбання продуктів і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми, а також побачення (за винятком захисників).