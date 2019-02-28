Рада провалила закон про адаптування техрегламентів до законодавства ЄС

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

За ухвалення документа проголосували менше 200 парламентаріїв

Народні депутати провалили у другому читанні законопроект №6235 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про технічні регламенти і оцінки відповідності". Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за прийняття документа проголосували менше 200 парламентаріїв, як і за направлення його на повторне друге читання у профільний комітет.

"Колеги, у мене немає іншої опції, як оголосити, що законопроект №6235 відхилений", - наголосив Парубій.

Так, проект закону спрямований на адаптацію національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності законодавству ЄС.

Законом пропонувалося внести зміни в ряд законодавчих актів України, зокрема до: Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині уточнення складу правопорушень у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, і технічного регулювання; закон "Про захист прав споживачів" в частині уточнення вимог до інформування споживачів щодо певних видів ризику або продукції.

Крім того, планувалося внести зміни в закон "Про метрологію та метрологічну діяльність" в частині приведення його у відповідність з законом "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо порядку видачі свідоцтв про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, а також в частині уточнення деяких положень (доповненням новим терміном "робочий еталон", заміною поняття "сертифікат затвердження типу" на поняття "сертифікат перевірки типу" і тд.).

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9253 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

Також сьогодні Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.