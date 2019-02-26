Рада провалила удосконалення законів по проходженню військової служби

Після провального голосування за закон Парубій закрив засідання Ради

Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы". Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документ за основу поддержали лишь 165 нардепов, его направление в комитет на доработку - 171 депутат и возвращение субъекту законодательной инициативы - 171 парламентарий.

"Коллеги, я вынужден сказать, что проект закона №7549 и 7549-1 отклонены", - прокомментировал Парубий.

Так, проектом закона предлагалось упорядочить дисциплинарные полномочия должностных лиц, урегулировать некоторые вопросы повседневной деятельности, определить права и обязанности главных сержантов и главных старшин подразделений воинских частей Вооруженных сил Украины.

Документом предусматривалось также ввести в распорядок дня военных час на национально-патриотическую подготовку.

После того, как нардепы провалили закон, секретарь комитета по нацбезопасности Иван Винник заявил, что парламентарии сознательно срывают принятие законопроектов блока нацбезопасности, и озвучил требование фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" объявить перерыв в заседании Рады.

Спикер ВР в свою очередь принял решение закрыть вечернее пленарное заседание парламента.

Напомним, ранее комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять за основу законопроект №7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы".

Как писало РБК-Украина, во вторник ВР провалила закон о приведении званий военных в соответствие со стандартами НАТО.

Кроме того, нардепы сегодня провалили закон о борьбе с хостелами в многоэтажках.