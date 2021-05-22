Рада просить президента присвоїти Журавлю звання Герой України, - Порошенко

Верховна рада просить президента надати звання Герой України сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Відповідний запит ініціював лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, підписи поставили 60 народних депутатів з різних фракцій та груп.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів - сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою надати звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ", - написав Порошенко.

Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до... Posted by Петро Порошенко on Friday, May 21, 2021

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли евакуаційну групу поблизу Зайцевого. Бійці морської піхоти та військовий медик повинні були забрати з сірої зони загиблого військовослужбовця. Внаслідок обстрілу загинув медик, а ще один військовий отримав поранення.

Тіло загиблого медика передали українській стороні 17 липня, його змогли ідентифікувати лише після ДНК-аналізу.

При цьому окупанти блокували пошуки пораненого бійця, не погоджуючись на припинення вогню.

Як відомо, "Європейська солідарність" вимагає присвоєння Ярославу Журавлю звання Герой України із серпня 2020 року.