Рада проголосує за закон про захист економічної конкуренції у четвер

У середу нардепи розглянули 129 з 173 поправок до другого читання законопроекту

В пленарный четверг Верховная рада начнет рассмотрение законопроекта №6746 о защите экономической конкуренции. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий перед закрытием заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что в ходе сегодняшнего заседания нардепы рассмотрели 129 правок из 173, поданных ко второму чтению законопроекта.

Напомним, в понедельник Парубий анонсировал, что в пленарную среду Верховная рада начнет рассмотрение законопроекта №6746 о защите экономической конкуренции. При этом глава Рады предупреждал, что законопроект получил большое количество правок. Поэтому депутаты могут не успеть рассмотреть его в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле прошлого года нардепы не одобрили во втором чтении проект закона №6746. Так, после ряда неудачных голосований за принятие законопроекта во втором чтении спикер парламента вынес на голосование предложение отправить документ на повторное второе чтение в комитет, за что проголосовали 238 депутатов ВР.