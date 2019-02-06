ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада може проголосувати перевнесений законопроект про військкомати у четвер

Новини » Політика    06.02.2019 - 16:51
Рада може проголосувати перевнесений законопроект про військкомати у четвер
Фото: засідання комітету (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

У комітеті нацбезпеки зазначили, що закон провалили через погану дисципліну у сесійній залі Ради

Верховна рада України може проголосувати перевнесений законопроект про реформування військових комісаріатів у четвер, 7 лютого. Про це повідомив голова комітету з питань нацбезпеки та оборони, нардеп Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави комітету, цей закон - один з найбільш визначних елементів обороноздатності України.

"На жаль, вчора через низьку дисципліну народних депутатів був провалений наш законопроект про військові комісаріати. Фактично, це один з найбільш визначних елементів нашої обороноздатності. Закон був провалений. У нас є домовленість із керівництвом фракцій, з головою Верховної ради. Ми не можемо собі дозволити втратити такий законопроект. Є пропозиція, депутат перевніс його як окремий закон. Є пропозиція зараз підтримати його за основу та в цілому та завтра його проголосувати", - заявив Пашинський.

Секретар комітету, нардеп  Іван Вінник також зазначив, що законопроект про військкомати не проголосували через відсутність депутатів у сесійній залі.

"Законопроект не набрав необхідної кількості голосів через погану дисципліну у ВР. Тому ми як профільний комітет повинні виправляти ситуацію", - заявив Вінник.

Зазначимо, що перевнесений закон було зареєстровано у парламенті за №10008 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту, соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій осіб".

Нагадаємо, у вівторок нардепи провалили в другому читанні законопроект №9285 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018-го Рада схвалила закон про реформування системи військкоматів за основу. За проект після кількох невдалих спроб проголосували 238 парламентарів.

Додамо, 18 грудня парламент підтримав за основу в першому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військових стандартах відповідно до стандартів НАТО.

Комітет рекомендує Раді передбачити розробку президентом плану оборони України Парламент провалив закон про реформування системи військкоматів
Новини України Сергій ПашинськийвоенкоматВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся