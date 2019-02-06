Рада може проголосувати перевнесений законопроект про військкомати у четвер

Фото: засідання комітету (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

У комітеті нацбезпеки зазначили, що закон провалили через погану дисципліну у сесійній залі Ради

Верховна рада України може проголосувати перевнесений законопроект про реформування військових комісаріатів у четвер, 7 лютого. Про це повідомив голова комітету з питань нацбезпеки та оборони, нардеп Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави комітету, цей закон - один з найбільш визначних елементів обороноздатності України.

"На жаль, вчора через низьку дисципліну народних депутатів був провалений наш законопроект про військові комісаріати. Фактично, це один з найбільш визначних елементів нашої обороноздатності. Закон був провалений. У нас є домовленість із керівництвом фракцій, з головою Верховної ради. Ми не можемо собі дозволити втратити такий законопроект. Є пропозиція, депутат перевніс його як окремий закон. Є пропозиція зараз підтримати його за основу та в цілому та завтра його проголосувати", - заявив Пашинський.

Секретар комітету, нардеп Іван Вінник також зазначив, що законопроект про військкомати не проголосували через відсутність депутатів у сесійній залі.

"Законопроект не набрав необхідної кількості голосів через погану дисципліну у ВР. Тому ми як профільний комітет повинні виправляти ситуацію", - заявив Вінник.

Зазначимо, що перевнесений закон було зареєстровано у парламенті за №10008 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту, соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій осіб".

Нагадаємо, у вівторок нардепи провалили в другому читанні законопроект №9285 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018-го Рада схвалила закон про реформування системи військкоматів за основу. За проект після кількох невдалих спроб проголосували 238 парламентарів.

Додамо, 18 грудня парламент підтримав за основу в першому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військових стандартах відповідно до стандартів НАТО.