ru
ua

Рада продовжила можливість застосування фінансової реструктуризації

Новини » Фінанси   

Закон подовжує можливість застосування механізму фінреструктуризації на наступні роки

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 300 парламентаріїв.

"Враховуючи високу частку непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України (за станом на 01.07.2019 досягла рівня 50,8% від загального обсягу кредитів (один з найвищих показників у світі), а також високий обсяг портфеля непрацюючих кредитів (близько 414,9 млрд грн) у банках державного сектора (становлять 71,4% всіх непрацюючих кредитів банківської системи України, понад 90% непрацюючих кредитів банків державного сектора припадає на корпоративний сегмент) існує необхідність удосконалення норм закону "Про фінансову реструктуризацію" з метою розширення практики його застосування", - зазначено в пояснювальній записці

Передбачається внести зміни в закон "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктуризації для кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних (несумісних) кредиторів. Проект продовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

Нагадаємо, влітку 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає повну реструктуризацію заборгованості при обопільній згоді сторін, а також виключає примусове притягнення боржників до процесу реструктуризації. Прийняття цього закону було необхідно для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.

Україна готується до відведення військ уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі На Донбасі загинули двоє українських військових
Читати всі новини