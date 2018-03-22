Порошенко підписав закон про пільги на освіту для учасників бойових дій

Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 березня, підписав закон про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей для отримання професійно-технічної та вищої освіти. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2300-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей для отримання професійно-технічної та вищої освіти", прийнятий Верховною радою України 27 лютого 2017 року", - йдеться в повідомленні прес-служби

Зазначено, що закон спрямований на забезпечення єдиних принципів надання державної цільової підтримки для отримання професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Законом надано право на державну цільову підтримку для отримання професійно-технічної та вищої освіти в таких навчальних закладах всім категоріям учасників бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни і дітям.

Згідно із законом, державна підтримка для отримання професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безкоштовного забезпечення підручниками; безкоштовного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в державних і комунальних навчальних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитку; інших заходів

Додамо, закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, вчора Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю в будівлі Верховної ради України, Адміністрації президента, Кабінету міністрів України.