Рада продовжила перехідний період для підтримки державних шахт

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Прийняття закону не допустить необґрунтоване закриття шахт шляхом арешту рахунків та процедури банкрутства

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №9049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення державної підтримки у вугільній галузі". За документ проголосували 230 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що у разі неприйняття запропонованого законопроекту щодо подовження дії положення про тимчасове зупинення виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2022 року, з 1 січня 2019 року "можна очікувати повне блокування роботи державних вугледобувних підприємств, що поставить під загрозу існування державного сектору вугільної галузі та послабить енергетичну безпеку України загалом".

Метою документу є продовження дії до 1 січня 2022 року перехідного періоду, необхідного для сталого розвитку державного вугільного сектору, реалізації затверджених стратегічних заходів із технічного переоснащення шахт та покращення їх техніко-економічних показників, а також узгодження положень деяких нормативно-правових актів між собою.

Підкреслюється, що реалізація даного законопроекту не потребує фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів.

"Прийняття даного законопроекту дозволить забезпечити подальшу сталу роботу державних вугільних підприємств, провести відповідне переоснащення діючих шахт та не допустити необґрунтоване їх закриття шляхом арешту рахунків та процедури банкрутства", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в 2017 році міністр енергетики Ігор Насалик анонсував, що Україна має намір інвестувати 2,5 млрд гривень у модернізацію шахт у 2018 році.

РБК-Україна також писало, що на початку грудня цього року Насалик заявив, що заборгованість по заробітній платі шахтарям становить 196 мільйонів гривень.

Додамо також, в травні перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що повне затоплення шахт на Донбасі може привести до радіаційної катастрофи.