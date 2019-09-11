Рада визнала нелегітимними "вибори" в анексованому Криму

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2119 "Про заяву Верховної ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект постанови проголосували 325 парламентаріїв.

У постанові ВР засуджується чергове порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, факт незаконного голосування на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м. Севастополь та міститься заклик до міжнародної спільноти дати оцінку незаконних дій Росії з організації і проведення так званих місцевих виборів, а також до продовження і посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ.

Нагадаємо, уряд Німеччини відмовився визнавати "місцеві вибори" в окупованому Криму, які провели 8 вересня. Також Європейський союз у своїй офіційній заяві підкреслив, що не визнає результати місцевих російських виборів, проведених на окупованому Кримському півострові 8 вересня. Зазначалося, що ЄС залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Як писало РБК-Україна раніше, на півострові пройшли "вибори" в законодавчі збори Севастополя, а також до "республіканського парламенту" і 265 представницьких органів окупаційної влади. Українська прокуратура просила жителів Криму не брати участь у "виборах" на півострові.