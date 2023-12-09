Рада приняла закон о криминализации контрабанды

Верховная рада приняла законопроект #5420 по криминализации контрабанды. В частности, была принята редакция Комитета с правками на которых настаивал бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
По словам Железняка, законопроект поддержали 248 народных депутатов.
Среди правок, на которых настаивал бизнес:
Как пояснил народный депутат, принятие законопроекта также было требованием макрофина от Европейского союза на 1,5 млрд евро.
В 2022 году Совет Европейского союза согласовал предоставление Украине помощи на сумму 18 млрд евро в течение 2023 года. Уже в январе текущего года наша страна получила первый транш помощи в размере 3 млрд евро. Тогда же сообщалось, что будущие выплаты в размере 1,5 миллиарда евро в месяц будут продолжаться с марта. В частности они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий
Последний раз Украина получала очередной транш в ноябре текущего года. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро. В частности Брюссель намерен выделить 50 млрд евро до 2027 года.
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