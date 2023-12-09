Рада приняла закон о криминализации контрабанды

По словам Железняка, законопроект поддержали 248 народных депутатов.

Среди правок, на которых настаивал бизнес:

пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в 5-ть раз;

пороги для подакцизных поднять в 2 раза;

вступление в силу товарной откладывается до середины 2024-го года;

учтены настаивания относительно указания умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления;

существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за подачу документов с ложными сведениями. Они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством и иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

Как пояснил народный депутат, принятие законопроекта также было требованием макрофина от Европейского союза на 1,5 млрд евро.

Макрофинансовая помощь ЕС для Украины

В 2022 году Совет Европейского союза согласовал предоставление Украине помощи на сумму 18 млрд евро в течение 2023 года. Уже в январе текущего года наша страна получила первый транш помощи в размере 3 млрд евро. Тогда же сообщалось, что будущие выплаты в размере 1,5 миллиарда евро в месяц будут продолжаться с марта. В частности они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий

Последний раз Украина получала очередной транш в ноябре текущего года. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро. В частности Брюссель намерен выделить 50 млрд евро до 2027 года.