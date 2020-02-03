Рада може прийняти закон про "злодіїв у законі" на цьому тижні

На поточному пленарному тижні Верховна рада може прийняти законопроект про "крадіїв у законі". Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутати можуть розглянути у другому читанні законопроект про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу.

"Якщо ми говоримо про цей порядок денний. Він є сформований апаратом дуже оптимально. Є те, що ми перенесли з другої сесії. Є законопроекти другого читання. Є дуже важливі зміни до Кримінального кодексу України - за злочини, вчинені злочинною спільнотою", - заявив Корнієнко.

Крім того, нардеп зазначив, що завтра депутати Верховної ради можуть розглянути кадрові питання.

"Звичайно, це і питання про ринок землі. Також є кадрові питання. Я думаю, що ми обов’язково завтра до них повернемось", - додав парламентар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від парламенту прийняти у другому читанні законопроект "Про злодіїв у законі".

Так, народні депутати в грудні підтримали за основу в першому читанні законопроект глави держави Володимира Зеленського №2513 про "злодіїв у законі". За нього проголосували 264 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський на початку грудня вніс у ВР законопроект, яким пропонувалося визначити поняття "злодій у законі".