Рада може прийняти закон про нацбезпеку 21 червня, - Парубій

Закон стане вагомим кроком для адаптації сектора безпеки до стандартів НАТО

Верховна рада України може проголосувати за законопроект "Про Національну безпеку" у другому читанні у четвер, 21 червня. Про це заявив голова Ради Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Удосконалення військових сил залишається для нас питанням номер один. Тому на наступному пленарному тижні, на порядку денному Верховної ради буде закон «Про Національну безпеку і оборону». Я вірю, що через один тиждень, 21 червня, я зможу поставити на голосування законопроект і отримати позитивне рішення", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що прийнятий у першому читанні закон дуже масштабний за обсягом.

"Дуже масштабний і системний закон, який стане вагомим кроком для адаптації сектору безпеки до стандартів НАТО", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявляла, що прийняття закону про національну безпеку стане важливим кроком до членства України в НАТО.