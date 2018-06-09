Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада может принять закон о нацбезопасности 21 июня, - Парубий

НовостиПолитика    09.06.2018 - 13:16
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Закон станет весомым шагом для адаптации сектора безопасности к стандартам НАТО

Верховная рада Украины может проголосовать за законопроект "О Национальной безопасности" во втором чтении в четверг, 21 июня. Об этом заявил председатель Рады Андрей Парубий во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.

"Совершенствование военных сил остается для нас вопросом номер один. Поэтому на следующей пленарной неделе, на повестке дня Верховной рады будет закон "О Национальной безопасности и обороне". Я верю, что через одну неделю, 21 июня, я смогу поставить на голосование законопроект и получить позитивное решение", - заявил Парубий.

Он также отметил, что принятый в первом чтении закон очень масштабный по объему.

"Очень масштабный и системный закон, который станет весомым шагом для адаптации сектора безопасности к стандартам НАТО", - заявил Парубий.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что принятие закона о национальной безопасности станет важным шагом к членству Украины в НАТО.

В Конгрессе США обсудят вопрос строительства "Северного потока-2" в конце июня Украина изучит опыт принятия избирательных кодексов Грузии и Молдовы, - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь