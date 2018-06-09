Рада может принять закон о нацбезопасности 21 июня, - Парубий

Закон станет весомым шагом для адаптации сектора безопасности к стандартам НАТО
Верховная рада Украины может проголосовать за законопроект "О Национальной безопасности" во втором чтении в четверг, 21 июня. Об этом заявил председатель Рады Андрей Парубий во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.
"Совершенствование военных сил остается для нас вопросом номер один. Поэтому на следующей пленарной неделе, на повестке дня Верховной рады будет закон "О Национальной безопасности и обороне". Я верю, что через одну неделю, 21 июня, я смогу поставить на голосование законопроект и получить позитивное решение", - заявил Парубий.
Он также отметил, что принятый в первом чтении закон очень масштабный по объему.
"Очень масштабный и системный закон, который станет весомым шагом для адаптации сектора безопасности к стандартам НАТО", - заявил Парубий.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что принятие закона о национальной безопасности станет важным шагом к членству Украины в НАТО.