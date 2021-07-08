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Рада може схвалити антикорупційну стратегію уже восени

Автор: Юлія Струк

Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук прогнозує ухвалення закону про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки вже восени. Йдеться про законопроект №4135.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".

"Готовий до другого читання фундаментальний законопроект про засади державної антикорупційної політики. З огляду на кількість поправок, прогнозую, що десь восени Україна отримає свою антикорупційну стратегію. Тому що для цього є й політична воля, і розуміння, і загальна підтримка в суспільстві", - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, у середині березня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВР прийняти в цілому закон про засади державної антикорупційної політики. Ним затверджується Державна антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада 2020 року Рада схвалила цей закон за основу.

Так, у парламенті закон Кабміну про антикорупційну стратегію був зареєстрований 21 вересня.

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коррупцияРуслан СтефанчукВерховна рада