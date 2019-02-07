Рада прийняла закон про захист економічної конкуренції

Документ підтримали 248 депутатів

Парламент поддержал во втором повторном чтении законопроект №6746 о защите экономической конкуренции. Документ поддержали 248 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ предусматривает внесение изменений в основные законы в сфере защиты экономической конкуренции и направлен на закрепление в этих законах прав лиц, участвующих в делах, рассматриваемых органами Антимонопольного комитета Украины, гарантий этих прав, а также механизмов реализации таких прав.

Законом определяются сроки, в течение которых должно быть завершено рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Лицу, в отношении которого начато дело, предоставляется право знать, в совершении какого нарушения оно подозревается.

Также такому лицу предоставляется право пользоваться услугами переводчика; правом знакомиться с материалами дела и всеми доказательствами, на которых основываются решения АМКУ, в том числе урегулирование с этой целью вопросов сбалансирования этого права с правом на защиту конфиденциальной информации других лиц.

Документ предусматривается усовершенствование института слушания по делу, в частности, закрепление за лицом права до принятия органом АМКУ решения по делу быть заслушанным (аналогично соответствующему института в конкурентном праве ЕС) независимой от расследования специальным уполномоченным должностным лицом.

Кроме того, закрепляется за юридическим лицом право предоставлять замечания и комментарии для объяснения своих работников, которые не были уполномочены предоставлять объяснения от имени такого юридического лица, предоставляли объяснения по вопросам, связанным с исполнением ими своих служебных обязанностей.

В законе также закреплено за лицами, которые принимают участие и деле, право заявлять отводы должностным лицам АМКУ, осуществляющих по ней отдельные процессуальные действия при рассмотрении дела, при наличии на то соответствующих оснований.

Также документом предусматривается:

совершенствование программы освобождения от ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий между конкурентами (картели) ("leniency");

установление правил урегулирования споров по делам о картеле ("settlement");

обеспечение конфиденциальности отношений между юристом и клиентом ("legal privelege");

обеспечение условий для эффективной реализации лицом, в отношении которого принято решение органом АМК, права на обжалование в суде такого решения.

Документ позволяет в значительной мере воплотить принцип верховенства права, в частности, стандарты справедливого процесса, закрепленные в статье 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и соответствующих решениях Европейского Суда по правам человека.

Напомним, в апреле прошлого года нардепы не одобрили во втором чтении проект закона №6746. Так, после ряда неудачных голосований за принятие законопроекта во втором чтении спикер парламента вынес на голосование предложение отправить документ на повторное второе чтение в комитет, за что проголосовали 238 депутатов ВР.