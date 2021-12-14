Рада ухвалила закон про оподаткування в "Дія City": коли він набуде чинності

Сьогодні, 14 грудня Верховна рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Він регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

Відповідно до закону, для компаній-резидентів Дія City буде діяти наступне податкове навантаження:

перехідний період з обмеження на роботу з ФОП у рамках спецрежиму буде таким: до 2024 жодних обмежень не передбачено. З 2024 року витрати на платників єдиного податку не повинні перевищувати 50%, а з 2025 - 20%;

рівень податкового навантаження на компанії-резиденти залишився незмінним: ПДФО - 5%, ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати, військовий збір - 1,5%; можливість вибору корпоративного податку - ННВК (9%) або податок на прибуток (18%);

компанії отримають 0% податок на дохід фізосіб як дивіденди, нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки; податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

резиденти "Дія City", які залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних підставах, і які мають річний ліміт доходу до 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без обмежень на весь час резидентства.

Гарантії стабільності умов оподаткування не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.

Закон передбачає, що Кабмін має протягом трьох місяців розробити механізм компенсації коштів, виплачених платникам податку у зв'язку з реалізацією права на податкову знижку, у разі якщо платник податку на доходи фізичних осіб сплачує податок до іншого бюджету.

Таким чином, умови "Дія City" будуть зафіксовані на наступні 25 років. Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.