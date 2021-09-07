Рада прийняла закон про індустріальні парки: що він пропонує

Передбачається, що закон дозволить спростити створення і будівництво індустріальних парків. Зокрема, нова редакція визначає об'єкти, які можуть розміщуватися в індустріальному парку.

Фото: Інфографіка щодо закону (t.me/SlugaNarodu_Official)

Також передбачається компенсація керуючим компаніям та ініціаторам будівництва індустріальних парків у вигляді 50% від витрат на підключення та приєднання до електромереж.

Крім того, учасникам індустріальних парків будуть компенсувати частину процентних платежів за кредитами; частково компенсувати інвестиції в створення виробництва, які були спрямовані протягом перших трьох років роботи в межах індустріального парку.