RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада прийняла закон про індустріальні парки: що він пропонує

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України прийняла закон про індустріальні парки. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Передбачається, що закон дозволить спростити створення і будівництво індустріальних парків. Зокрема, нова редакція визначає об'єкти, які можуть розміщуватися в індустріальному парку.

Фото: Інфографіка щодо закону (t.me/SlugaNarodu_Official)

Також передбачається компенсація керуючим компаніям та ініціаторам будівництва індустріальних парків у вигляді 50% від витрат на підключення та приєднання до електромереж.

Крім того, учасникам індустріальних парків будуть компенсувати частину процентних платежів за кредитами; частково компенсувати інвестиції в створення виробництва, які були спрямовані протягом перших трьох років роботи в межах індустріального парку.

Нагадавши, Мінфін прогнозує прискорення економіки України в кінці року, в тому числі за рахунок інвестицій.

Читайте РБК-Україна в Google News
инвестиции в УкраинуВерховна рада