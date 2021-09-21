Рада прийняла до розгляду проект держбюджету-2022

Верховна рада прийняла до розгляду законопроект "Про державний бюджет на 2022 рік". Депутати подаватимуть пропозиції до урядового проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту у Youtube .

"Представлення законопроекту "Про державний бюджет на 2022 рік", реєстраційний номер 6000 завершено. Відповідно до статті 154 Регламенту Верховної ради проект закону вважається прийнятим Верховною радою до розгляду для подальшої роботи", - сказав перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, який вів засідання.

Стефанчук запропонував усім депутатам подавати поправки до проекту. "Єдине, що відповідно до законодавства, подаючи поправки, ви повинні вказати, за рахунок яких ресурсів ви пропонуєте зробити це".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 21 вересня представив у Верховній раді проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Документ презентував міністр фінансів Сергій Марченко.