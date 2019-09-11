Рада прийняла за основу закон для поліпшення інвестклімату в Україні

Верховна рада України прийняла за основу законопроект №1059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", який визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за основу проект підтримали 290 нардепів. Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Метою документу є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.

Пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання.

Зазначимо, у сфері будівництва пропонується скасувати обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

Також передбачається скасувати обов’язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

Нагадаємо, у липні показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 січня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні". Законом передбачається адміністрування усіх баз даних Міністерством фінансів або держпідприємством при Мінфіні (замість Державної фіскальної служби) і впровадження ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на сайті ДФС.