Рада ухвалить закон про ВАКС 17 вересня

Верховна рада України голосуватиме за законопроект про зміни в законі про Вищий антикорупційний суд у другому читанні наступного пленарного вівторка, 17 вересня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.



За його словами, всі інші фракції парламенту матимуть сім днів, щоб подати поправки до другого читання законопроектів за скороченою процедурою. Зокрема, 17 вересня буде ухвалено законопроект про зміну в законі про Вищий антикорупційний суд.



"У нас буде 7 днів для того, щоб у комітетах допрацювати якісь проекти, прийняти до уваги слушні зауваження. В другому читанні вже наступного тижня - все те, що ми сьогодні проголосували в першому читанні, буде проголосовано в другому читанні вже в наступний вівторок", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада планує внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, який парламент прийняв за основу в першому читанні. За ухвалення законопроекту проголосували 345 парламентаріїв.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді внести зміни до закону про Вищу антикорупційному суді (ВАКС). Так, на сайті законопроект був зареєстрований під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний.