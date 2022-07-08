Рада припинила повноваження нардепа Новинського

"Парламент припинив повноваження народного депутата Новинського. За - 295 голосів. Голосування пройшло без виступу депутата і без обговорення", - зазначив він.

За його словами, на даний момент у складі Ради залишається 420 нардепів.

Зазначимо, два дні тому Новинський заявив, що після окупації Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата та зосередитись на гуманітарній, громадській діяльності та на бізнесі. Він також додав, що хоче брати участь у відновленні зруйнованих храмів УПЦ.

Хто такий Вадим Новинський

Новинський є великим бізнесменом, входить у топ найбагатших людей України. До парламенту 9 скликання пройшов, будучи представником "Опозиційного блоку", діяльність якого на сьогодні припинено.

Новинський володіє "Смарт-Холдингом", блокуючим пакетом металургійного холдингу "Метінвест" та багатьма іншими активами. Українське громадянство отримав у 2012 році.