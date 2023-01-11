RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий, - Арахамия

Фото: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий. Это произойдет на ближайшем заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах", - написал Арахамия.

При этом спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук сообщила, что речь идет о депутатах запрещенной ОПЗЖ.

"Верховный совет лишит мандатов четырех депутатов запрещенной ОПЗЖ. Это произойдет на ближайшем заседании парламента", - написала она.

Напомним, что президент Владимир Зеленский вчера лишил гражданства Украины четырех народных депутатов.

Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине (они являются членами фракции ОПЗЖ), а также и Андрее Деркаче, который является внефракционным нардепом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид АрахамияВерховная рада