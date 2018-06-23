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Рада підтримає законодавчі ініціативи Кабміну щодо боротьби з контрабандою, - Парубій

НовиниПолітика    23.06.2018 - 16:00
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій зазначив, що уряд готує законодавчі ініціативи щодо посилення боротьби з контрабандою

Верховна рада України підтримає законодавчі ініціативи уряду щодо посилення боротьби з контрабандою. Про це на брифінгу під час ІІІ Форуму місцевого розвитку у Трускавці заявив голова парламенту Андрій Парубій, повідомляє прес-служба Ради.

Парубій зазначив, що уряд готує законодавчі ініціативи щодо посилення боротьби з контрабандою.

"Прем’єр-міністр і урядовці починають здійснювати системні кроки у боротьбі з контрабандою, і якщо буде необхідність, аби на рівні законодавчого органу ми змогли зробити більш жорстке покарання за контрабанду, я переконаний, що парламент підтримає будь-які законодавчі ініціативи уряду з посилення боротьби з контрабандою", - заявив Парубій.

За словами Парубія, виконавча влада повинна здійснити більш чітку координацію в питанні боротьби з контрабандою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду.

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Теги публікації: Андрій Парубій, контрабанда, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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