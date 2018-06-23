Рада поддержит законодательные инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий

Парубий отметил, что правительство готовит законодательные инициативы по усилению борьбы с контрабандой

Верховная рада Украины поддержит законодательные инициативы правительства относительно усиления борьбы с контрабандой. Об этом на брифинге во время III Форума местного развития в Трускавце заявил председатель парламента Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Рады.

Парубий отметил, что правительство готовит законодательные инициативы по усилению борьбы с контрабандой.

"Премьер-министр и члены правительства начинают осуществлять системные шаги в борьбе с контрабандой, и если будет необходимость, чтобы на уровне законодательного органа мы смогли сделать более жесткое наказание за контрабанду, я убежден, что парламент поддержит любые законодательные инициативы правительства по усилению борьбы с контрабандой", - заявил Парубий.

По словам Парубия, исполнительная власть должна осуществить более четкую координацию в вопросе борьбы с контрабандой.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал введение уголовной ответственности за контрабанду.