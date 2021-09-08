Рада підтримала звернення до світової спільноти через вибори до Держдуми РФ

Верховна рада України підтримала звернення до світової спільноти через підготовку виборів до Держдуми Російської Федерації на окупованому Криму, а також із залученням жителів непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами. Відповідну постанову підтримали 318 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Ухваленою постановою Рада визнає, що намір окупаційної влади провести 19 вересня 2021 року вибори до Держдуми на території Криму, Севастополя, а також із залученням жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами є порушенням Конституції та законодавства України.

Крім того, проведення таких виборів порушує Статут ООН, заключний акт ОБСЄ від 1 серпня 1975 року, Будапештський меморандум, резолюцію Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" N 68/262 та інші документи.

Постановою нардепи схвалили звернення Верховної ради України до міжнародних організацій, урядів і парламентів зарубіжних країн у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної думи Росії.