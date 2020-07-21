У Рада планують підписати коаліційну угоду у вересні

Народні депутати монобільшості під час канікул у Верховній раді планують розробити документ коаліційної угоди. Планують підписати у вересні.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вже зараз є напрацювання коаліційної угоди.

"Що стосується так званої коаліційної угоди. Зараз якраз в цей період турбовідпустка. У нас є напрацювання коаліційної угоди, яку ми зараз маємо і хочемо, щоб всі депутати вже трошки відволіклися від законодавчої діяльності, змогли нормально приділити цьому час, і напрацювати. У вересні ми його підпишемо", - заявив Арахамія.

Раніше РБК-Україна писало, що у Раді готують "велику парламентську реформу", яка допоможе налагодити співпрацю між депутатами.

До цього Рада підтримала у другому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України".

Крім цього, раніше у Зеленського оцінили можливість дострокових виборів у Раду.