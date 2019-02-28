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Рада планує заборонити імпорт озоноруйнівних речовин


Законопроект підтримали 240 народних депутатів

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9082 о озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 240 нардепов.

Так, проект закона направлен на выполнение требований Монреальского протокола в части постепенного сокращения и последующего прекращения потребления этих веществ.

Законом, в частности, предполагается запретить импорт (экспорт) контролирующих веществ и товаров, которые содержат за исключением таких операций между государствами-участниками протокола при наличии соответствующей маркировки.

Кроме того, планируется запретить выбросы контролирующих веществ в окружающую среду. За нарушение предлагается штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом планируется, что у операторов будет 14 дней для устранения утечек таких веществ в случае их обнаружения.

Согласно переходным положениям, после вступления в силу закона импорт и размещение на рынке товаров, оборудования, содержащих или работающих с использованием озоноразрушающих веществ, будет запрещено. Требования к маркировке вступают в силу через шесть месяцев со дня опубликования закона.

При этом первичные озоноразрушающие вещества планируется запретить с 1 января 2021 года.

Напомним, в апреле 2018 года действие пилотного проекта электронных аукционов по распределению долей ежегодной национальной квоты на импорт озоноразрушающих веществ было продолжено до конца года.

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