Рада планує поставити запитання трьом профільним міністрам

Верховна рада планує поставити запитання до трьох профільних міністрыв під час години запитань до уряду. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання будуть до міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра енергетики Олексія Оржеля і міністра закордонних справ Вадима Пристайко.

"Я думаю, що все буде уряд. Але зараз ми говоримо про міністрів, до яких будуть питання. Тобто я розумію, що ми запрошуємо міністра оборони, міністра Оржель, міністра МЗС Вадима Пристайка", - заявив Разумков.

У фракції "Слуга народу" запропонували під час години запитань сконцентруватися на темі оборони.

"Щодо години запитань до уряду. Наша фракція пропонує сконцентруватися на темі оборони. Щоб до нас завітав міністр оборони та профільні фахівці, які дійсно дали (поставити - ред.) питання депутатам. Ми знаємо, що в бюджеті дуже багато закладено на обороні. Як буде в новому проекті бюджету реалізовуватися, законодавчі ініціативи, які чекають від нас, щоб обороноздатність нашої країни зростала", - заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, година запитань до уряду пройде в п'ятницю, 18 жовтня. Це буде перша година запитань Верховної ради до Кабміну.

Також РБК-Україна повідомляло, що 18 жовтня Верховна рада буде приймати держбюджет на 2020 рік у першому читанні. Очікується, що комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету до 18 жовтня.