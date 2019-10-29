Рада планує внести зміни до Податкового кодексу для імплементації закону США FATCA

Парламент схвалив за основу у першому читанні законопроект №2103 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". За проект проголосували 295 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом пропонується внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).

Документом передбачається, що, якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов’язковість якого надана Радою, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Крім того, депутати ВР схвалили скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2102 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". За документ проголосували 320 нардепів.

Крім того, 29 жовтня Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0001 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". Документ підтримали 310 народних депутатів.

Додамо, що 6 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США для застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунках" (FATCA) і пов'язані законопроекти.