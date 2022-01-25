Рада планує встановити новий термін для конкурсів на управителів житловими будинками

Верховна рада України ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про житлово-комунальні послуги". Планується встановити термін конкурсів на управителів житловими будинками до 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Законопроект №6103 в першому читанні підтримав 261 депутат.

Проект передбачає для виконавчого органу відповідної місцевої ради обов’язок щодо оголошення та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку до 1 березня 2022 року.

Це повинно відбутися у разі якщо конкурс не було проведено до 1 травня 2021 року та співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком і не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку.

Як зазнається в пояснювальній записці до проекту, граничний термін проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку закінчувався 1 травня 2021 року.

Однак станом на 1 квітня 2021 року із 180 тис. багатоквартирних будинків управління 36 тис. будинків здійснюють утворені в них ОСББ (20 %). У 71 тис. будинків управителя обрано співвласниками самостійно або призначено за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування (39 %). Ще 28 % багатоквартирних будинків жили за старим законодавством.