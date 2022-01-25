Рада планирует установить новый срок для конкурсов на управляющих жилыми домами

Верховная рада Украины приняла в первом чтении изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах". Планируется установить срок конкурсов на управляющих жилыми домами до 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект №6103 в первом чтении поддержал 261 депутат.

Проект предусматривает для исполнительного органа соответствующего местного совета обязанность по объявлению и проведению конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома до 1 марта 2022 года.

Это должно произойти в случае если конкурс не был проведен до 1 мая 2021 года и совладельцами не принято решение о форме управления многоквартирным домом и не объявлен конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предельный срок проведения конкурса по назначению управителя многоквартирного дома истекал 1 мая 2021 года.

Однако по состоянию на 1 апреля 2021 года из 180 тыс. многоквартирных домов управления 36 тыс. домов осуществляют образованные в них ОСМД (20%). В 71 тыс. домов управляющий избран совладельцами самостоятельно или назначен по результатам конкурса органом местного самоуправления (39 %). Еще 28 % многоквартирных домов жили по старому законодательству.