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Рада планирует установить новый срок для конкурсов на управляющих жилыми домами

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Украина, Вторник 25 января 2022 15:38
Рада планирует установить новый срок для конкурсов на управляющих жилыми домами Фото: конкурсы на управляющих жилыми домами пройдут до 1 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада Украины приняла в первом чтении изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах". Планируется установить срок конкурсов на управляющих жилыми домами до 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект №6103 в первом чтении поддержал 261 депутат.

Проект предусматривает для исполнительного органа соответствующего местного совета обязанность по объявлению и проведению конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома до 1 марта 2022 года.

Это должно произойти в случае если конкурс не был проведен до 1 мая 2021 года и совладельцами не принято решение о форме управления многоквартирным домом и не объявлен конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предельный срок проведения конкурса по назначению управителя многоквартирного дома истекал 1 мая 2021 года.

Однако по состоянию на 1 апреля 2021 года из 180 тыс. многоквартирных домов управления 36 тыс. домов осуществляют образованные в них ОСМД (20%). В 71 тыс. домов управляющий избран совладельцами самостоятельно или назначен по результатам конкурса органом местного самоуправления (39 %). Еще 28 % многоквартирных домов жили по старому законодательству.

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