Рада планує посилити соцгарантії дітям-сиротам

Верховна рада України планує посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №2494 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". За нього проголосували 276 депутатів ВР.

Також парламентарії підтримали скорочення терміну підготовки документа до розгляду у другому читанні.

зокрема, документом пропонується уніфікація принципів призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та встановлення адресного підходу для призначення державної соціальної допомоги.

У пояснювальній записці також наголошується, що на сьогодні самотні особи, які досягли 80-річного віку і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, не забезпечені соціальним захистом з боку держави на достатньому рівні.

"Проект акта передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд за одиноким особам, які досягли 80-річного віку і потребують постійного стороннього догляду", - уточнюється в пояснювальній записці

Раніше Кабмін запропонував Раді посилити соцгарантії дітям-сиротам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 вересня підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей".