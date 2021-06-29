Рада планує створити Нацкомісію з захисту критичної інфраструктури

В Україні можуть створити Національну комісію з захисту критичної інфраструктури. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №5219.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Проект підтримали 318 нардепів.

Закон передбачає створення критичної інфраструктури. Вона буде взаємодіяти із різними загальнодержавними і національними системами захисту інформації та об’єктів.

Визначені критерії віднесення об’єктів до критичної інфраструктури.

Запроваджується парламентський та громадський контроль у сфері захисту критичної інфраструктури, обов’язкове державне страхування об’єктів критичної інфраструктури, а також залучення громадськості до можливого запобігання атак на них.

Передбачено створення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури.

У законі прописане створення Національної комісії з питань захисту критичної інфраструктури, яка регулюватиме цю сферу. Діяльність Уповноваженого органу буде спрямовувати, координувати та контролювати міністр Кабінету міністрів.

Документ доручає Кабміну створення Нацкомісії та проведення конкурсу з відбору глави та членів відомства у порядку, визначеному ЗУ "Про державну службу".

Запроваджується незалежна зовнішня оцінка діяльності Нацкомісії. А саме щорічно буде проводитися зовнішній аудит діяльності відомства. Незалежна зовнішня оцінка діяльності системи захисту критичної інфраструктури здійснюється один раз на три роки. Зовнішній аудит діяльності Нацкомісії буде проводити Рахункова палата.

Вказано, що через 3 роки з дня набрання чинності документом стануть чинними положення про: