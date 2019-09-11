Рада планує створити Єдину електронну систему у сфері будівництва

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва". За документ проголосували 306 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Законопроектом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Проектом планується скоротити перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадити електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

Крім того, законопроектом пропонується:

запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;

оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;

запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;

включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;

запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;

запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу законопроект №1052 "Про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо вдосконалення нормування у будівництві", документ визначено президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2018 року Кабінет міністрів України планував ввести посилення санкцій за порушення норм на будівництві будь-яких приміщень.