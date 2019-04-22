Рада планує розглянути законопроект про президента з розділом щодо імпічменту

Верховна рада цього тижня планує розпочати розгляд системного законопроекту "Про президента" з розділом щодо імпічменту. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект запропонований віце-спікером Оксаною Сироїд.

"Мені подобається системний підхід заступника Оксани Сироїд, яка пропонує закон "Про президента" в цілому, де можливо скоригувати всі неточності, які є між гілками влади", - сказав він.

Голова парламенту нагадав, що сьогодні була пропозиція і від інших фракцій опозиції. "Я їм сказав, що якщо законопроект "Про президента" буде підтриманий комітетом в середу, вже в четвер ми зможемо його запропонувати, включити його в порядок денний сесії для прийняття рішення", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що наразі до Верховної раді вже внесені п'ять законопроектів "Про імпічмент". А у запропонованому проекті "Про президента" питання імпічменту буде одним з розділів.

"Фактично йдеться про більш комплексний підхід, де імпічмент буде прописаний одним з розділів цього закону. Тому так, це може відбуватись у цей четвер", - додав він.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, відносна більшість громадян (40%) вважають, що влада президента України варто залишити в тому ж обсязі, в якому вона була останні п'ять років. На думку 25% громадян, влада президента слід розширити, надавши йому право формувати уряд; ще 9% вважають, що вибори президента потрібно перенести в парламент і залишити за ним лише повноваження головнокомандувача Збройних сил.

Відзначимо, за даними опитування КМІC, близько третини громадян (36,8%) вважають, що президент України, обраний на виборах 2019, повинен мати широкі повноваження і бути одночасно є головою уряду і направляти діяльність уряду у всіх сферах. У той же час 40,8% респондентів переконані, що президент повинен бути є головнокомандувачем і відповідальним за безпеку і міжнародні відносини, а іншими питаннями займається прем’єр-міністр.