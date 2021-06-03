Рада планує надати Держкосмосу спеціальний статус

Державному космічному агентству планують надати спеціальний статус. Верховна рада підтримала за основу законопроект №5017.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 260 нардепів. Проект закону прийняли без обговорення.
Закон пропонує чітко розмежувати повноваження між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони та Держкосмосом.
У законі прописані повноваження агентства:
Документ встановлює спеціальний статус Держкосмосу. Однак його пропонують залишити в структурі Кабінету міністрів під курируванням профільного віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Агентству нададуть відповідний статус і право формувати політику в космічній галузі держави, а також розпоряджатися підприємствами космічної галузі.
Нагадаємо, антикорупційний комітет ВР прийшов до висновку, що відповідний законопроект №5017 не містить ризиків корупції.
Так, комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти відповідний законопроект за основу.
Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань ОПК Олег Уруський заявляв про плани щодо реформування Держкосмосу. Він хоче повернути відомство до того виду, з якого агентство починалося.