Рада планує відтермінувати збільшені штрафи за ввезення "євроблях"

Парламент схвалив за основу в першому читанні законопроект №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481" щодо відтермінування збільшення штрафу за ввезення "євроблях", передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 311 нардепів. Депутати також підтримали скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Документом пропонується доповнити розділ ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу новим пунктом 95 щодо фактичного призупинення дії нових санкцій, передбачених частинами четвертою-шостою статті 470 та четвертою-шостою статті 481 Митного кодексу.

"У разі прийняття законопроекту до осіб, які вчинили порушення митних правил, передбачені частинами четвертою-шостою статті 470 та частинами четвертою-шостою статті 481 МКУ, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, застосовуватимуться санкції у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн та 17000 грн відповідно", - сказано у рішенні профільного комітету.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що заступник міністра інфраструктури Юрій Лавріненко повідомляв про створення робочої групи, яка повинна розробити новий законопроект щодо врегулювання порядку розмитнення "євроблях".