Рада планує змінити Кодекс з процедур банкрутства на час карантину

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №3322 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)". За документ проголосували 238 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які стосуються запровадження тимчасових механізмів на період дії карантину.

Пропонується передбачити, що збори та комітет кредиторів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до протоколу зборів та комітету кредиторів. Протокол зборів або комітету кредиторів підписується арбітражним керуючим одноосібно.

Також збори та комітет кредиторів можуть проводитись шляхом опитування. Арбітражний керуючий надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань).

Вказано, що арбітражний керуючий не несе відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам карантину.

Також пропонується продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Передбачається встановити, що тимчасово на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників - юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 1 лютого 2020 року та продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу.

Також пропонується, щоб комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мав право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття комітетом кредиторів та (або) забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) такого рішення, арбітражному керуючому заборонено здійснювати оголошення про проведення аукціону протягом строку, вказаному в абзаці шостому цього пункту.

"Важливим аспектом є пропозиції щодо призупинення нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, які передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України запустив нову схему банкрутства, передбачену Кодексом про банкрутство. Згідно з постановою, ініціатором проведення санації може виступати керівник державного підприємства за рішенням його засновників (учасників, акціонерів).

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедурах банкрутства.