Совет по поддержке предпринимательства представил механизм повышения прозрачности правоохранительных органов

Совет по поддержке предпринимательства представил для повышения прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, созданный по инициативе Президента Украины, продолжает демонстрировать собственную эффективность. Сегодня был представлен очередной продукт совместной работы – действенный механизм для повышения прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов Украины", - отметил Ермак.
Он также добавил, что принял участие в презентации дашборда с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) о производствах по бизнесу.
По его словам, в дашборде содержатся данные о количестве зарегистрированных, остановленных, восстановленных или закрытых правонарушений и количество лиц, которым сообщили о подозрении, применили к ним меры пресечения, отстранили от должностей, а также размер нанесенного государству ущерба и их возмещение. Доступ к нему открыт для всех желающих.
"Я рад, что дискуссия о давлении контролирующих органов на бизнес будет, наконец, переведена в плоскость цифр и данных, а не сообщений в социальных сетях", - подытожил Ермак.
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