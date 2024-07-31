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Совет по поддержке предпринимательства представил механизм повышения прозрачности правоохранительных органов

Фото: Совет по поддержке предпринимательства представил механизм повышения прозрачности правоохранительных органов
Автор: Александр Мороз

Совет по поддержке предпринимательства представил для повышения прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, созданный по инициативе Президента Украины, продолжает демонстрировать собственную эффективность. Сегодня был представлен очередной продукт совместной работы – действенный механизм для повышения прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов Украины", - отметил Ермак.

Он также добавил, что принял участие в презентации дашборда с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) о производствах по бизнесу.

По его словам, в дашборде содержатся данные о количестве зарегистрированных, остановленных, восстановленных или закрытых правонарушений и количество лиц, которым сообщили о подозрении, применили к ним меры пресечения, отстранили от должностей, а также размер нанесенного государству ущерба и их возмещение. Доступ к нему открыт для всех желающих.

"Я рад, что дискуссия о давлении контролирующих органов на бизнес будет, наконец, переведена в плоскость цифр и данных, а не сообщений в социальных сетях", - подытожил Ермак.

 

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