Рада поддержала увеличение штата НАБУ: законопроект приняли за основу

В Раде поддержали законодательную инициативу, является требованием Европейской комиссии, 323 голосами "за".

Таким образом законопроект (№10203-1), предусматривающий увеличение численности штата НАБУ, сегодня был принят за основу.

Как добавил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram, речь идет о цели увеличить за три года количество детективов Бюро до трехсот. На это предусматривается 1,7 миллиарда гривен.

"О чем идет речь: 300 детективов за 3 года, по 100 детективов плюс ежегодно, начиная с 2024 года. 1,7 млрд грн за 3 года", - рассказал политик.

Результаты голосования в Раде о поэтапном увеличении штата НАБУ (фото:t.me/yzheleznyak)

Рада поддержала в первом чтении возможность НАЗК проверять имущество

Кроме того, в парламенте приняли в первом чтении законопроект, который дает возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверять имущество, приобретенное в публичную службу (№10262).

Проект закона на голосовании в сессионном зале ВРУ получил 287 "за".

Результаты голосования в Раде по проекту закона №10262 (фото:t.me/yzheleznyak)

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и "относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения".

"Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции", - добавил парламентарий.

Согласование "евроинтеграционных" законопроектов

На прошлой неделе, 14 ноября, Кабинет министров Украины согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз. Речь идет именно:

об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, по сто в течение каждого из последующих лет);

об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

Напомним, ранее в ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз. В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того, чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.