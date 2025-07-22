Рада поддержала законопроект о новых сроках для стратегического планирования: что он меняет

По ее словам, актуальность этого шага обусловлена тем, что далеко не все украинские территориальные общины в состоянии приступить к разработке этого стратегического планировочного документа, учитывая условия безопасности. Поэтому действие закона №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель", который предусматривал обязательность для громад ППР с 1 января 2025 года, было решено перенести.

"Это решение было сформировано во время Конгрессовых слушаний при Офисе президента Украины, к которым присоединились более 1700 участников: народных депутатов, министров, представителей громад, ОВА, областных советов, экспертов и других. Мы понимаем, что условия, в которых сейчас живут наши громады, существенно отличаются. Для тыловых в приоритете восстановление. Для прифронтовых - прежде всего борьба за свое существование", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что для тыловых громад принятый законопроект предусматривает установление дополнительного переходного периода до 1 января 2028 года, а для территориальных громад или их частей, которые по состоянию на день вступления в силу соответствующих изменений, предусмотренных этим законопроектом, внесены в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, - до истечения трех лет со дня прекращения или отмены военного положения.

"Сейчас 495 громад из 1469 уже создают свои комплексные планы пространственного развития. Более того, в новом законодательстве также предусмотрели, что наличие ППР является преимуществом при рассмотрении вопросов о финансировании восстановления громады и развития инфраструктуры за счет бюджетных средств или за счет международной финансовой помощи", - акцентировала Шуляк.

Парламентарий также отметила, что почти треть украинских территориальных громад уже работает над разработкой комплексных планов пространственного развития. ППР, объясняет Шуляк, является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне, и документацией по землеустройству.

Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться детсад, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки. Это открывает новые возможности для автоматизации и прозрачности всех процессов. Более того, после создания и реализации ППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10-20%.

Народный депутат отметила, что на сегодня для упрощения процесса создания комплексного плана пространственного развития предлагается сразу два инструмента. Это градостроительный кадастр государственного уровня, который уже начал работать, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

"Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" различным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различных схем в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация, в конце концов, будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС", - резюмировала Шуляк.