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Рада поддержала законопроект о компенсации за уничтоженное имущество

Иллюстративное фото: украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество на оккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада на заседании во вторник, 4 июня, поддержала в первом чтении законопроект №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, законопроект был поддержан 255 народными депутатами.

В самом документе говорится о получении компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. А именно о случаях, когда недвижимость расположена на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных.

"Владелец такого имущества сможет подать заявление о предоставлении компенсации по процедуре и перечню документов согласно имеющейся процедуре в Законе, кроме требования предоставить документы (в том числе материалы фото- и видеофиксации) имущества до/после уничтожения/повреждения", - пишет нардеп.

Важно то, что физический осмотр объектов недвижимого имущества не проводится. Собственник такого имущества имеет право на отказ от права собственности на такое имущество в пользу государства.

Компенсация за разрушенное жилье

Граждане Украины, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии, могут получить компенсацию от государства. Полученные средства можно использовать для восстановления или построения нового жилья.

Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.

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