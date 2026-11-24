Он рассказал, что ВР поддержала в первом чтении закон об открытии деклараций СБУ и других спецслужб (законопроект №16220).

"За - 287", - говорится в заявлении народного депутата.

Законопроект предусматривает возврат ежегодного декларирования для сотрудников СБУ, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях.

Они также должны будут подать декларации за предыдущие отчетные периоды после 2021, если раньше этого не сделали. На это отводится 90 календарных дней со дня вступления закона в силу.

Декларации руководителей структурных подразделений СБУ и разведывательных органов, а также их заместителей предлагается сделать публичными, за исключением случаев, когда приказ о назначении на соответствующую должность имеет гриф секретности.

Изменения также затронут отдельные категории военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

Для военнослужащих, непосредственно выполняющих боевые задания, предусмотрено сохранение возможности отсрочить подачу деклараций.