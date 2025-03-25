Рада поддержала ускорение строительства сетей мобильной связи: что изменится

Согласно законопроекту, мобильные операторы вдвое быстрее будут получать землю в аренду для строительства сетей мобильной связи. Если раньше процедура оформления земли занимала около шести месяцев, то в ближайшее время этот срок сократится до трех. Также это позволит предоставить жителям отдаленных районов стабильную мобильную связь и обеспечит покрытие 4G вдоль автодорог.

В том же числе законопроект позволит ускорить восстановление связи на деоккупированных территориях.

"Из-за повреждений многие станции мобильной связи не пригодны для использования, поэтому операторам нужны участки для строительства новых. Благодаря новому закону операторы смогут размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа, быстрее строить новые базовые станции и возвращать связь и интернет украинцам", - пишет Минцифры.

Отмечается, что одна из приоритетных целей ведомства до 2030 года - обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке Украины.

Сейчас же ожидается подписание законопроекта президентом Владимиром Зеленским.