Рада поддержала постановление о демократии и легитимности Зеленского

Сегодня, после двух попыток, Верховная Рада Украины приняла постановление о поддержке демократии в условиях агрессии России и предстоящих выборах.

Всего 268 депутатов проголосовали за документ, который носит юридическое название "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ".

В тексте постановления парламент отмечает ответственность российского диктатора Владимира Путина за невозможность организации свободных и демократических выборов в Украине.

В связи с военным положением, которое действует на территории страны из-за российского вторжения, проведение выборов не является возможным в соответствии с Конституцией Украины. Однако, Верховная Рада подчеркивает, что после завершения войны выборы обязательно состоятся.

Заявление также подтверждает легитимность мандата президента Владимира Зеленского, который был избран на свободных и демократических выборах. Парламент заявляет, что его полномочия не подвергаются сомнению и должны быть выполнены до вступления в должность новоизбранного президента.

Верховная Рада подчеркивает важность сохранения институциональной непрерывности власти во время войны и призывает международное сообщество к единению с целью прекращения агрессии России и достижения справедливого мира. Только после достижения мира Украина сможет организовать выборы согласно международным стандартам.