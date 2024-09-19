Рада поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов

Верховная Рада Украины поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Накануне голосования за предыдущее постановление провалили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Новое постановление №12043 поддержал 281 народный депутат. Парламент принял постановление об изменении названий 327 населенных пунктов без обсуждения. Однако из варианта, за который вчера голосовали нардепы, изъяли шесть населенных пунктов.
В рамках постановления переименовываются названия населенных пунктов, содержащих российские и советские нарративы или русифицированные названия. Переименовываются названия, посвященные российским деятелям, например Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.
Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д.
Напомним, в среду, 18 сентября, Верховная Рада уже пыталась переименовать 333 населенных пункта в Украине. Однако голосование провалили, постановление набрало только 208 голосов при 226 необходимых.
После голосования депутаты заблокировали трибуну с требованием собрать согласительный совет и поручить комитету немедленно рассмотреть постановление, чтобы снова вынести его в сессионный зал. Однако вчера голосование так и не состоялось.
Почему Рада провалила голосование и какие города и села в Украине хотят переименовать - в нашем материале.
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