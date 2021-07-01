Рада переглянула ставки ПДВ на деякі види сільгосппродукції

Верховна рада переглянула ставки податку на додану вартість на деякі види сільгосппродукції. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект №5425-д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували 309 нардепів.
Закон відновив ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:
Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з постачання:
Нагадаємо, в Україні хочуть перезапустити систему агрострахування. У кінці квітня Рада прийняла за основу відповідний законопроект №5104.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар.